Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Menajerimi Ara
03:00 Kaçak Gelinler
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika