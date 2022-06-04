04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

04.06.2022 06:42
04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

04 Haziran 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 İH Konyaspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Galatasaray - A. Hatayspor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 A. Alanyaspor - Altay

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Kasimpaşa - G. Giresunspor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Galatasaray - Adanaspor

13:15 1 Yıldız 10 Gol

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Trabzonspor - Ankaraspor

17:15 1 Yıldız 10 Gol

17:30 Sezonun Golleri

18:00 İH Konyaspor

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Spor Turu

22:30 Altay - Fenerbahçe

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Galatasaray, Konyaspor, Altay, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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