Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:35 Odaklan Büyükanne
03:05 Kasaba Doktoru
05:40 Şehrime Hoş Geldiniz
06:10 Kalk Gidelim
10:00 Kuklalı Köşk
11:55 Masumlar Apartmanı
15:45 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
21:45 Türkiye - Faroe Adaları
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Son Dakika › TV › 04 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika