04 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:20 Öldürme Arzusu

01:30 Hep Yek

02:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Yakışıklı

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

22:00 Hep Yek

23:45 Yakışıklı