04 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

04 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
04.11.2020 06:42
04 Kasım 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Menajerimi Ara
00:20 Öldürme Arzusu
01:30 Hep Yek
02:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Yakışıklı
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
22:00 Hep Yek
23:45 Yakışıklı
Son Dakika Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti ABD, 46. başkanını seçiyor! Tarihi seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak