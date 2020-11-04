04 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

04 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
04.11.2020 06:42
04 Kasım 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Payitaht Abdülhamid
00:15 Benim Adım Melek
02:40 52 Hafta
02:55 Fazlası Zarar
03:05 Fazlası Zarar
04:40 Türkan Hanım'ın Konağı
05:05 Seksenler
05:55 Nirvana Alevler İçinde
06:00 Seksenler
06:55 Acemi Anneler
07:00 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
20:00 Benim Adım Melek
Son Dakika Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti ABD, 46. başkanını seçiyor! Tarihi seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak