04 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

04 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı
04.11.2021 06:42
04 Kasım 2021 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Kanıt
03:45 Akasya Durağı
04:50 Kırık Hayatlar
06:00 Dadı
08:00 Akasya Durağı
11:00 Magazin Masası
13:00 Kırık Hayatlar
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Dadı
23:30 Kanıt
Son Dakika 07:39 Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu 07:29 Portekiz'de büyük yıkım! Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti 01:05 Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti 00:15 Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu 22:32 Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 20:35 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir 18:08 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi