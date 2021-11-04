Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sana Söz
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Sana Söz
18:30 Star Haber
20:00 Haluk Levent'le Yeniden
23:30 Sana Söz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Kasım 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika