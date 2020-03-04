Son Dakika › TV › 04 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
04 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
52 dakika önce
04 Mart 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Çırak
00:30 Vuslat
01:00 Vuslat
01:55 Seksenler
02:50 Aileler Yarışıyor
03:20 Seksenler
04:20 1'de Bugün
04:30 Çırak
04:30 Aileler Yarışıyor
05:55 İncir Ağacı
06:00 İncir Ağacı
06:55 Yeşil Deniz
07:00 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar
20:00 Benim Adım Melek
22:15 3'te 3 Tarih
Son Dakika Hamaney'den tüm dünyayı korkutan koronavirüs açıklaması: Bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar