Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Ligue 1 Show
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:00 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:45 İtalya'dan Futbol
05:15 1. Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
12:00 Ligue 1 Show
12:30 Süper Lig
13:30 BB Erzurumspor - Karagümrük
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 BB Erzurumspor - Karagümrük
15:30 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
16:00 M. Başakşehir - İH Konyaspor
16:45 Süper Lig
17:00 M. Başakşehir - İH Konyaspor
17:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
19:00 Fenerbahçe - FTA Antalyaspor
19:45 Süper Lig
20:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
20:00 Fenerbahçe - FTA Antalyaspor
21:00 Süper Lig
23:00 Taraftar
23:00 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika