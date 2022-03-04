Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trabzonspor - Y. Kayserispor
02:00 Kuşak Çatışması
03:00 Yeni Nesil Talk Show
04:00 Süper Hikayem
05:00 Farklı Açı
05:30 Kaleci ve Golcü
07:00 Yeni Gün
09:00 G. Giresunspor - Göztepe
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
14:15 Fenerbahçe - Trabzonspor
15:00 İh Konyaspor - Galatasaray
15:30 Beşiktaş - M. Başakşehir
16:00 A. Hatayspor - ÖK Y. Malatyaspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Farklı Açı
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Futbolun Şehirleri
20:00 Muhabir Masası
21:00 Bi'de Bana Sor
22:00 Santra
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika