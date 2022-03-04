04 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

06:00 Söz

07:00 Kaderimin Oyunu

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu