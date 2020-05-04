04 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Çalgı Çengi

02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:15 Sesinde Aşk Var

04:15 Bizim İçin Şampiyon

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

06:15 Hayat Sevince Güzel

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Şevkat Yerimdar

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Yaparsın Aşkım

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bizim İçin Şampiyon

20:30 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

22:45 Çalgı Çengi

23:00 Tehlikeyle Flört