04 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Galip Derviş
02:00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
04:30 Kung Fu Panda 2
05:20 5N 1K
05:30 Müzik Arası
06:15 Yabancı Damat
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:15 Gelinim Mutfakta
14:00 Hayat Tamircisi
15:15 Arda ile Omuz Omuza
16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Kung Fu Panda 2
22:00 Çok Güzel Hareketler 2