04 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

02:15 Bekir Köse ile Sahur Vakti

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

05:15 Pazar Sürprizi

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Son Hıçkırık

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

16:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Neşeli Günler

20:00 Cici Babam

22:15 Cici Babam

22:15 Mavi Boncuk

23:45 Buz Depremi