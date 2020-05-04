04 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Aramızda Kalsın
02:50 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:10 Erkenci Kuş
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Kiralık Aşk
10:20 Ruhun Doysun
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:45 Erkenci Kuş
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Güzel Köylü
20:00 Görevimiz Tehlike 5
23:00 Görevimiz Tehlike 5