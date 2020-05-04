04 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Aramızda Kalsın

02:50 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:10 Erkenci Kuş

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Kiralık Aşk

10:20 Ruhun Doysun

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Erkenci Kuş

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Güzel Köylü

20:00 Görevimiz Tehlike 5

23:00 Görevimiz Tehlike 5