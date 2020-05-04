04 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 2018 Dünya Kupası Özetler
01:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
01:00 Hollanda - Hırvatistan
01:15 2018 Dünya Kupası Özetler
01:30 Hollanda - Arjantin
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
03:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
03:00 Fransa - Hırvatistan
03:10 2018 Dünya Kupası Özetler
03:30 Brezilya - Hollanda
04:40 2018 Dünya Kupası Özetler
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Kamu Spotu: Evde Spor
06:00 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
06:25 2018 Dünya Kupası Özetler
06:45 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Hırvatistan
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
07:00 Hollanda - Hırvatistan
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
08:40 Spor ve Sağlık
08:45 Kamu Spotu: Evde Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
10:30 Danimarka - İtalya
11:45 La Liga Goller
12:00 Avrupa'nın Anıları
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
12:15 Portekiz - Yunanistan
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Fransa - Hırvatistan
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Hollanda - Hırvatistan
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:40 SÜPER LİGTRABZONSPOR GOLLER
18:40 Trabzonspor Goller
18:55 Takvim Yaprakları
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Bundesliga
19:00 NOSTALJİKMAÇLAR
19:00 Nostaljik Maçlar
19:45 Lazio Goller
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 Brezilya - Fransa
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
23:00 Fransa - İngiltere