04 Mayıs 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Oynat Bakalım

03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

09:45 Kardeşim Benim

09:45 Yerli Sinema

12:15 Doya Doya Moda

12:15 Tatlım Tatlım

14:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

16:15 Survivor Panorama 2020

17:15 Survivor Panorama Haftasonu

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler