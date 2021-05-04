04 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Kelime Oyunu

02:20 Kanıt

03:30 Akasya Durağı

05:00 Elveda Derken

05:50 Müzik

06:00 Kınalı Kar

08:15 Vay Anam Vay

10:00 Akasya Durağı

13:15 Tatlı Hayat

15:15 Elveda Derken

16:45 Doktorlar

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Tatlı Hayat

23:30 Kanıt