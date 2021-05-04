Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Dünyalar Çarpışıyor
02:00 Dünyalar Çarpışıyor
03:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Çöpçüler Kralı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika