04 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

04 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
04.05.2021 06:42
04 Mayıs 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
04:15 Süper Lig Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Özetler
21:00 Futbol Anadolu
23:05 Aktüel Futbol
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