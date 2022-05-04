04 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:45 Dizi

02:25 Dengi Dengine

04:15 Şehirden Uzakta

05:10 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

06:30 Gönül Dağı

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Kara Tahta

18:30 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta