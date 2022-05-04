Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Dizi
02:25 Dengi Dengine
04:15 Şehirden Uzakta
05:10 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
06:30 Gönül Dağı
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Kara Tahta
18:30 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika