04 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Son Durak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Esra Erol'da

03:45 Seviyor Sevmiyor

04:00 Seviyor Sevmiyor

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13:00 Kardeş Payı

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:40 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Bir Zamanlar Çukurova

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeş Payı

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:45 Kardeş Payı