04 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Kısa Özet
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:45 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:15 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
12:00 Maç Saati
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:45 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 beIN Wellness
14:30 Futbolun Şehirleri
15:30 Maç Saati
16:00 Maç Önü
17:00 Maç Başlıyor
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Taraftar
19:00 beIN Wellness
19:30 Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Saati
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri