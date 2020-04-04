04 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Max Steel
00:15 Dudullu Postası
01:30 Nefes Nefese
02:00 Gelinim Mutfakta
02:45 Nefes Nefese
04:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Tatlı İntikam
05:45 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
07:45 Akasya Durağı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Son Moda
16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Arka Sokaklar
20:00 100 Numaralı Adam
21:45 Çarkıfelek