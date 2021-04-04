04 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

04 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı

04.04.2021 06:42
04 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı, System.String[]

04 Nisan 2021 Pazar günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Haber Bülteni

00:35 Tekno Hayat (Tekrar)

00:55 Hava Durumu

01:00 Haber Bülteni

01:10 Hava Durumu

01:15 Macerasever (Tekrar)

02:00 Haber Bülteni

02:10 Hava Durumu

02:15 Gel Zaman Git Zaman 70'ler (1. Bölüm) Tekrar

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hava Durumu

03:15 Kırılma Anı (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:45 Bir Hikayem Var

04:50 Laf Aramızda

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:10 Hava Durumu

06:15 Kapıdaki Tehlike Susuzluk (Tekrar)

07:00 Haber Bülteni

07:30 Hava Durumu

07:35 Gece Gündüz (Tekrar)

07:50 Laf Aramızda

08:00 Haber Bülteni

08:09 Söz Ve Müzik (Tekrar)

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Bülteni

09:15 Halkın Mutfağı (Tekrar)

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Bülteni

10:40 Spor

10:50 Lifestyle

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:10 Spor

11:15 Zihnin Sıradışı Tepkileri Outrageous Acts Of Psych (2. Bölüm) Tekrar

11:50 Laf Aramızda

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:20 Spor

12:30 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:50 Bir Hikayem Var

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:15 Kırılma Anı

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:20 Spor

15:30 Tekno Hayat (Tekrar)

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:19 Spor

16:30 Yaşama Sanatı (Tekrar)

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:40 Spor

17:49 Laf Aramızda

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:10 Spor

18:15 Ortak (Tekrar)

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:15 0-->100

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:55 Hava Durumu

21:00 Haber Bülteni

21:10 Gel Zaman Git Zaman 70'ler (1. Bölüm) Tekrar

21:55 Hava Durumu

22:00 Haber Bülteni

22:15 Macerasever

22:55 Hava Durumu

23:00 Haber Bülteni

23:50 Laf Aramızda

23:55 Hava Durumu

04 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı

Hava Durumu, Müzik, Ntv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 04 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika


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