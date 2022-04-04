04 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 Trabzonspor - Beşiktaş

03:30 İH Konyaspor - Göztepe

05:15 A. Alanyaspor - Ç. Rizespor

07:00 Yeni Gün

09:00 Trabzonspor - Beşiktaş

11:00 beIN Manşet

12:30 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe

14:00 Gamer

15:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

15:45 M. Başakşehir - ÖK Y. Malatyaspor

16:00 Altay - FTA Antalyaspor

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

18:30 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

19:15 1 Yıldız 10 Gol

19:30 beIN Süper Lig

20:30 A. Hatayspor - A. Demirspor

21:15 beIN Süper Lig

21:30 A. Hatayspor - A. Demirspor

22:30 beIN Süper Lig