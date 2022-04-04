04 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Haberler

00:35 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

02:00 Snooker: İngiliz Açık

03:30 Bisiklet: Brugge-de Panne

04:30 Bisiklet: Gent-wevelgem

05:00 Snowboard Dünya Kupası

06:00 Hall Of Fame: Beijing 2022

07:00 Bisiklet: Katalonya Turu

08:30 Hall Of Fame: Beijing 2022

09:30 Hall Of Fame: Beijing 2022

10:30 Bisiklet: Brugge-de Panne

11:30 Bisiklet: Gent-wevelgem

12:00 Hall Of Fame: Beijing 2022

13:00 Hall Of Fame: Beijing 2022

14:00 Bisiklet: Strade Bianche

16:00 Bisiklet: Milan-San Remo

18:00 Bisiklet: Across Flanders

19:25 Haberler

19:30 Hall Of Fame: Beijing 2022

20:30 Hall Of Fame: Beijing 2022

21:30 Haberler

21:35 Bisiklet: Brugge-de Panne

22:30 Bisiklet: Gent-wevelgem

23:30 Bisiklet: Gent-wevelgem