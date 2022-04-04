Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Haberler
00:35 Snooker: Kuzey İrlanda Açık
02:00 Snooker: İngiliz Açık
03:30 Bisiklet: Brugge-de Panne
04:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
05:00 Snowboard Dünya Kupası
06:00 Hall Of Fame: Beijing 2022
07:00 Bisiklet: Katalonya Turu
08:30 Hall Of Fame: Beijing 2022
09:30 Hall Of Fame: Beijing 2022
10:30 Bisiklet: Brugge-de Panne
11:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
12:00 Hall Of Fame: Beijing 2022
13:00 Hall Of Fame: Beijing 2022
14:00 Bisiklet: Strade Bianche
16:00 Bisiklet: Milan-San Remo
18:00 Bisiklet: Across Flanders
19:25 Haberler
19:30 Hall Of Fame: Beijing 2022
20:30 Hall Of Fame: Beijing 2022
21:30 Haberler
21:35 Bisiklet: Brugge-de Panne
22:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
23:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika