04 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

04 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

04.04.2022 08:16
04 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

04 Nisan 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Futbol Gecesi

02:00 % 100 Futbol

03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:55 İngiltere Premier Lig Özetler

04:25 Spor Takvimi

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:55 Spor Takvimi

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:30 İtalya Seri A Özetler

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Hedef Süper Lig

22:30 Futbol Gecesi

YORUMLAR
500
03 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 03 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 04 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
08:39 Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor!
08:33 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi
08:31 Bakanlıktan, Tahir Büyükhelvacıgil'e suç duyurusu: Ayçiçek yağı stokuyla ilgili sözleri fiyatları yükseltti
08:26 3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Emekli maaşlarında 1.250, ikramiyede 40 bin TL artış
08:08 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 905,3 liradan işlem görüyor!
07:59 Zelenski'den, Rus ordusunun soykırım yaptığı iddiası: Sadece öldürmek yetmemiş demek ki
07:55 Bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Nisan 2022'de bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu
07:52 Gönül Dağı dizisinin Meryem'i, sosyal medyayı yıktı! İşte o pozlar
07:48 New York Times Meydanı'nda bir ilk! Teravih namazı kılındı
07:44 Dolar ne kadar oldu? İşte 4 Nisan güncel dolar kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 08:49:28. #1.13#
SON DAKİKA: 04 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement