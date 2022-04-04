04 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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04 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

04.04.2022 08:16
04 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

04 Nisan 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kara Tahta

02:55 Ramazan Günlüğü

03:20 Sahur Bereketi

05:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:15 Elimi Bırakma

08:40 Mesnevi'den Hikayeler

09:05 Ramazan Klipleri

09:10 Kuşlarla Yolculuk

10:00 Bir İyilik Hikayesi

10:15 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

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TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 04 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 04 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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