Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
03:00 Maç Saati
04:45 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
07:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
07:15 TFF 1. Lig 2020 Golleri
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 beIN Manşet
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Süper Lig
13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri
14:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
14:00 Maç Saati
14:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:00 Futbolun Şehirleri
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Karagümrük - Trabzsonpor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Karagümrük - Trabzsonpor
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 HK Kayserispor - Beşiktaş
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19:45 Süper Lig
20:00 HK Kayserispor - Beşiktaş
20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
23:00 beIN Teknik
23:30 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika