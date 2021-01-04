04 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

04 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

04.01.2021 06:42
04 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

04 Ocak 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

03:00 Maç Saati

04:45 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

07:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

07:15 TFF 1. Lig 2020 Golleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 beIN Manşet

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig

13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

14:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

14:00 Maç Saati

14:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:00 Futbolun Şehirleri

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Karagümrük - Trabzsonpor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Karagümrük - Trabzsonpor

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 HK Kayserispor - Beşiktaş

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

19:45 Süper Lig

20:00 HK Kayserispor - Beşiktaş

20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

23:00 beIN Teknik

23:30 Taraftar

04 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, beIN, Maç, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 04 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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