Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Kayakla Atlama
01:00 Rally Raid
01:30 Olimpiyat Oyunları
02:30 Olimpiyat Oyunları
03:00 Olimpiyat Oyunları
03:30 Bisiklet
05:00 Snooker
05:00 Tenis
06:30 Snooker
07:00 Bisiklet
08:30 Tenis
09:00 Snooker
10:30 Rally Raid
11:00 Kayakla Atlama
11:35 Kayaklı Koşu
12:25 Kayaklı Koşu
13:25 Kayaklı Koşu
14:20 Alp Disiplini
14:30 Kayaklı Koşu
15:00 Alp Disiplini
15:25 Kayakla Atlama
16:30 Kayakla Atlama
17:15 Kayaklı Koşu
17:30 Kayakla Atlama
17:55 Alp Disiplini
19:00 Kayakla Atlama
19:55 Haberler
20:00 Kayaklı Koşu
20:00 Kayakla Atlama
21:30 Haberler
21:30 Kayakla Atlama
21:35 Kayaklı Koşu
22:05 Kayaklı Koşu
22:30 Olimpiyat Oyunları
22:45 Haberler
22:50 Alp Disiplini
23:00 Olimpiyat Oyunları
23:15 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika