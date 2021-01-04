Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Nasipse Olur
00:45 Ağır Romantik
01:30 Ağır Romantik
02:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
02:45 Katiller Devri
04:45 Alev Alev
05:00 Gülümse Yeter
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:00 Gülümse Yeter
08:00 Çocuktan Al Haberi
08:15 Don Kişot
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
10:00 Pazar Sürprizi
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
13:00 Ramo
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
20:00 Aile Arasında
21:45 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
22:45 Deliha 2
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Ocak 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika