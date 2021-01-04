04 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

04 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
04.01.2021 06:42
04 Ocak 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 7. Birim
00:15 Sol Yanım
02:15 7. Birim
03:15 Suikast
03:45 Türk Müziği
04:45 Geniş Aile
05:30 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Medcezir
09:30 Afacan Beşler 2
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
11:30 Zehir Hafiye
13:15 Gerçeğin Peşinde
13:30 Bak Şu Leyleğe
15:15 En Güzel Bölüm
15:40 Dizi
16:30 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
23:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
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