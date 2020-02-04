04 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Zümrüdüanka

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

01:15 Zümrüdüanka

03:15 Aşk Yeniden

03:30 Temizlik Benim İşim

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

04:30 Şevkat Yerimdar

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 İnadına Aşk

06:00 İnadına Aşk

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Sizi Böyle Alalım

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

20:00 Kadın