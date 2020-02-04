04 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

04 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı
16 dakika önce
04 Şubat 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
02:15 Kuzey Güney
02:45 Gelinim Mutfakta
04:15 5N 1K
05:00 İkizler Memo-Can
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Zalim İstanbul
20:00 Hekimoğlu
Son Dakika Çukur'un yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, intikam almak istediği Yamaç'la karşı karşıya Çukur'da Yamaç ile Vartolu'nun büyük yüzleşmesi sosyal medyaya damga vurdu Emniyet, tartışma konusu olan bekçi maaşlarının ne kadar olduğunu açıkladı Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı