04 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 04 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

04 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

16 dakika önce

04 Şubat 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

04 Şubat 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Geniş Aile Her Türlü

00:15 Güvercin

00:20 Babil

02:00 Geniş Aile Her Türlü

03:00 Hayalimdeki Gelinlik

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:30 Türk Müziği

04:30 Cesur ve Güzel

05:00 Cesur ve Güzel

05:40 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 Hızlı ve Öfkeli 8

Geniş Aile, Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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