04 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 This is Paris

00:00 500 Great Goals Show

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 Serie A Full Impact

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 İtalya'dan Futbol

04:30 Fransa'dan Futbol

04:30 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Kısa Özet

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

12:00 This is Paris

12:30 Süper Lig

13:30 DG Sivasspor - BB Erzurumspor

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 DG Sivasspor - BB Erzurumspor

15:30 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 A. Hatayspor - Fenerbahçe

16:00 Karagümrük - Gaziantep FK

16:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor

16:45 Süper Lig

17:00 Karagümrük - Gaziantep FK

17:00 A. Hatayspor - Fenerbahçe

17:00 beIN Teknik

17:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Galatasaray - M. Başakşehir

19:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor

19:45 Süper Lig

20:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş

20:00 Galatasaray - M. Başakşehir

20:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 Gamer

23:00 Taraftar

23:00 Futbolun Şehirleri