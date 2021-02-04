Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Spor Artı
02:00 Inter - Juventus
02:00 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Napoli - Ata
02:00 Napoli - Atalanta
03:45 Stadyum
05:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Bundesliga
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:45 İtalya Kupası Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
16:00 Hedef Süper Lig
17:30 Futbol Aklı
18:00 Spor Merkezi
19:15 Dakika Skor
20:45 Stadyum
22:40 Napoli - Atalanta
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika