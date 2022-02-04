Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Olimpik Branşlar
02:55 Spor Takvimi
03:00 Başlama Vuruşu
05:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya Serie A Goller
07:10 Rusya - İsviçre
09:25 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:40 Spor Toto Süper Lig Goller
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 İtalya Serie A Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 Ukrayna - Rusya
20:30 Spor Akşamı
21:00 Futbol Gecesi
23:00 İleri Üçlü Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika