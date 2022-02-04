Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Masumlar Apartmanı
02:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
04:55 Tek Yürek
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:45 3'te 3
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika