04 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:25 Gençliğim Eyvah
01:00 Gözcüler 4: Bangkok'ta Soygun
03:25 Kardeş Payı
03:50 Bir Zamanlar Çukurova
04:35 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Kardeş Payı
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:10 Gençliğim Eyvah
13:00 Gün Ortası
13:15 Gençliğim Eyvah
14:00 Beni Bırakma
16:05 Gençliğim Eyvah
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yok Artık
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:00 Kardeş Payı
23:10 Kardeş Payı