04 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

04 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı

04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu

ATV YAYIN AKIŞI

00:25 Gençliğim Eyvah

01:00 Gözcüler 4: Bangkok'ta Soygun

03:25 Kardeş Payı

03:50 Bir Zamanlar Çukurova

04:35 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Kardeş Payı

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:10 Gençliğim Eyvah

13:00 Gün Ortası

13:15 Gençliğim Eyvah

14:00 Beni Bırakma

16:05 Gençliğim Eyvah

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yok Artık

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:00 Kardeş Payı

23:10 Kardeş Payı

Kardeş Payı, Atv, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 04 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

17:59 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 15:47 Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 11:19 Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:06 Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
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21:53
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