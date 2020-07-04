04 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Maç Saati

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Futbolun Şehirleri

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Maç Saati

02:45 Hazır Cevap

03:15 Süper Lig Maç Özetleri

03:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

04:00 Süper Lig Maç Sonu

04:00 beIN Manşet

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:30 Süper Lig Kısa Özet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:15 Süper Lig Kısa Özet

08:15 Sokaktan Gelen

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 Sokaktan Gelen

10:15 Hazır Cevap

10:15 Kolaysa Anlat

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:30 Maç Saati

12:30 Kolaysa Anlat

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

15:30 Maç Saati

16:00 Kolaysa Anlat

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Teknik

18:00 beIN Manşet

18:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor

19:00 Taraftar

19:15 Devre Arası

19:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:00 Süper Lig Maç Önü

21:00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK

21:00 beIN Manşet

21:00 Fenerbahçe - Göztepe

21:45 Devre Arası

21:45 Süper Lig Devre Arası

22:00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK

22:00 Maç Saati

22:00 Fenerbahçe - Göztepe

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri