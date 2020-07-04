04 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Her Yerde Sen
03:30 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Kadın
05:30 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Bay Yanlış
12:45 Yaparsın Aşkım
13:45 Şevkat Yerimdar
15:30 Yaparsın Aşkım
16:15 Yaparsın Aşkım
16:15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Bay Yanlış
22:30 Bay Yanlış
23:15 Bay Yanlış