04 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Her Yerde Sen

03:30 Zuhal Topal’la Sofrada

04:30 Kadın

05:30 Aşk Yeniden

06:00 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Bay Yanlış

12:45 Yaparsın Aşkım

13:45 Şevkat Yerimdar

15:30 Yaparsın Aşkım

16:15 Yaparsın Aşkım

16:15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benimle Söyle

20:00 Bay Yanlış

22:30 Bay Yanlış

23:15 Bay Yanlış