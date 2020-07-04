04 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:00 İçerde

03:30 Kalp Atışı

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kapıcılar Kralı

14:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Seçkin Tetikçiler