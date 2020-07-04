04 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Aramızda Kalsın

01:30 Yüksek Sosyete

02:30 Yüksek Sosyete

03:20 Dolunay

05:09 Güzel Köylü

07:00 İki Aile

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Dolunay

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:10 Sinema

13:30 Yüksek Sosyete

15:00 Dizi

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Büyük Oyun

20:00 Bir Demet Tiyatro

21:45 Ketenpere

21:45 Büyük Oyun

23:30 Medcezir