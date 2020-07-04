04 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Hayat Kurtaranlar

00:55 Elimi Bırakma

00:55 Kalk Gidelim

03:35 Ege'nin Hamsisi

03:45 Elimi Bırakma

06:05 Bir Yusuf Masalı

08:20 Uğurlugiller

09:50 Parmak Damgası

10:35 Perihan Abla

11:00 Perihan Abla

12:30 Gülşen Abi

13:15 En Son Babalar Duyar

14:20 Yeditepe İstanbul

16:15 Şampiyon

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

23:45 Filinta