04 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

04 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı

04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Kelime Oyunu

02:20 Kanıt

03:30 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

06:00 Bodrum Masalı

06:00 Kavak Yelleri

07:30 İkizler Memo-Can

08:15 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

10:45 Doktorlar

12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

13:00 Çok Gezenti Bizim Ora

14:00 Adını Feriha Koydum

14:30 Çocuklar Duymasın

16:15 Akasya Durağı

16:15 Yaprak Dökümü

19:30 Kelime Oyunu

20:45 Arka Sokaklar

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Kanıt

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 04 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

17:59 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:47 Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:06 Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
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00:37
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00:00
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23:14
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