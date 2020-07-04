04 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:20 Doya Doya Moda

03:50 Survivor Panorama 2020

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Lezzet Düşkünleri

10:00 Program

11:45 Ekşi Elmalar

12:30 Doya Doya Moda

13:00 Oynat Bakalım

14:15 Dönerse Senindir

16:30 Survivor Panorama 2020

17:15 Survivor Panorama 2020

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler