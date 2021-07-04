04 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 King Kong

03:40 Akıncı

05:40 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Maraşlı

13:00 Baş Belası

16:00 Kalp Yarası

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

23:45 Kıyamet