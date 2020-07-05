05.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

05.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...13: 00 GK1 Gwangju FC - Daegu FC13: 00 GK1 Sangju Sangmu Phoenix - Jeonbuk13: 00 GK1 Seongnam FC - Pohang Steelers15: 00 İS1 Athletic Bilbao - Real Madrid16: 30 RSP FC Ufa - FC Ural18: 00 İS1 Espanyol - Leganes19: 00 PO1 Gil Vicente - Rio Ave20: 30...

Bu bir ilandır

Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi
Serinlemek için Kızılırmak'a giren 18 yaşındaki genç, suda kayboldu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


13: 00 GK1 Gwangju FC - Daegu FC


13: 00 GK1 Sangju Sangmu Phoenix - Jeonbuk


13: 00 GK1 Seongnam FC - Pohang Steelers


15: 00 İS1 Athletic Bilbao - Real Madrid


16: 30 RSP FC Ufa - FC Ural


18: 00 İS1 Espanyol - Leganes


19: 00 PO1 Gil Vicente - Rio Ave


20: 30 RSP Krasnodar - Zenit


20: 30 İS1 Osasuna - Getafe


21: 15 PO1 CD Tondela - Famalicao


23: 00 İS1 Villarreal - Barcelona


La Liga'nın zirvesinde 4 puanlık fark yapan Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında...


Üst üste puan kayıplarıyla geri düşen Barcelona, salgın arasından sonraki dönüşte formuyla dikkatleri üzeri çeken Villarreal'e konuk olacak...


Dün akşam Benfica kazanıp puan farkını 3'e düşürdü, amansız yarış tüm hızıyla sürüyor...


Bu akşam ise Portekiz Primeira'da önce Gil Vicente ile Rio Ave kozlarını paylaşacak, ardından Tondela ile Famalicao...


Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Athletic Bilbao, Gil Vicente, Phoenix, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:22 

Son Dakika Spor 05.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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