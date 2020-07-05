05.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13: 00 GK1 Gwangju FC - Daegu FC
13: 00 GK1 Sangju Sangmu Phoenix - Jeonbuk
13: 00 GK1 Seongnam FC - Pohang Steelers
15: 00 İS1 Athletic Bilbao - Real Madrid
16: 30 RSP FC Ufa - FC Ural
18: 00 İS1 Espanyol - Leganes
19: 00 PO1 Gil Vicente - Rio Ave
20: 30 RSP Krasnodar - Zenit
20: 30 İS1 Osasuna - Getafe
21: 15 PO1 CD Tondela - Famalicao
23: 00 İS1 Villarreal - Barcelona
La Liga'nın zirvesinde 4 puanlık fark yapan Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında...
Üst üste puan kayıplarıyla geri düşen Barcelona, salgın arasından sonraki dönüşte formuyla dikkatleri üzeri çeken Villarreal'e konuk olacak...
Dün akşam Benfica kazanıp puan farkını 3'e düşürdü, amansız yarış tüm hızıyla sürüyor...
Bu akşam ise Portekiz Primeira'da önce Gil Vicente ile Rio Ave kozlarını paylaşacak, ardından Tondela ile Famalicao...
Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!